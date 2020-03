Cristiano Ronaldo est un homme au grand cœur. Après de multiples dons pour des associations caritatives, le quintuple Ballon d’or a décidé de se montrer une nouvelle fois généreux, cette fois face à la pandémie de coronavirus qui frappe l’ensemble du globe. L’ex-joueur du Real va transformer ses hôtels du Portugal en hôpitaux. Ses établissements accueilleront ainsi des personnes touchées par le coronavirus.

De plus, selon Marca, CR7 prendra à sa charge le salaire des médecins et autres personnes qui travailleront sur les lieux. Vendredi, via un message sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo avait déjà demandé à ses fans de rester chez eux et d’écouter les consignes des autorités. Pour rappel, le Bianconero est toujours confiné chez lui à Madère après que son coéquipier, Daniele Rugani, a été testé positif au Covid-19.