Alors que la pandémie de coronavirus frappe sérieusement l’Espagne avec près de 18 000 décès recensés, l’entreprise originaire de Salamanque, Aircreative, a dévoilé des masques de protection à l’effigie des clubs de la Liga.













On peut découvrir des masques du FC Barcelone, du Real Madrid, du FC Valence, de l’Atletico Madrid, du FC Séville et de Getafe comme l’a révélé Marca. Il faut savoir que ces masques ne sont pas encore disponibles puisqu’ils arborent les logos protégés de différents équipementiers (Nike, adidas, Joma) et qu’Aircreative n’a pas encore eu leur autorisation.

L’entreprise a aussi indiqué qu’il s’agissait d’une initiative à but non lucratif. En tout cas, cette initiative a le mérite de vouloir inciter les supporteurs espagnols à prendre leur précaution en mêlant l’utile à l’agréable !