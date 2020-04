Si la pandémie de coronavirus ne cesse de se répandre sur le continent européen, la situation pourrait être similaire en Afrique, où le virus a fait, à ce jour, plus de 700 victimes parmi les plus de 13 000 personnes contaminées. Alors que plus de 500 cas de Covid-19 ont été recensés en Côte d’Ivoire (5 décès), Didier Drogba (42 ans) a décidé de mettre à disposition de l’Etat l’hôpital de sa fondation afin d’en faire un centre de dépistage.

L’hôpital Laurent-Pokou est situé dans un quartier populaire d’Abidjan et « il appartient à l’État de rendre (l’établissement) fonctionnel », comme l’a expliqué la directrice de la fondation Drogba dans des propos rapportés par L’Equipe. Le préfet d’Abidjan a remercié l’ancien attaquant de Chelsea et de l’OM. Un geste qui prouve tout son engagement dans la lutte contre le coronavirus.