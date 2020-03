Au Royaume-Uni peut-être plus qu’ailleurs, le club de football apparaît souvent comme l’unique lien social qui unit une partie de la population au monde qui l’entoure. Avec l’épidémie de coronavirus qui frappe depuis plusieurs semaines et ne devrait pas s’arrêter demain, ce sont des milliers de fans laissés sans repères, parfois isolés, en l’absence d’un réseau de soutien pour les accompagner. Malgré l’absence de football ces prochaines semaines, le club écossais de St Johnstone a décidé de garder le contact avec ses supporters. Ses plus fidèles, les plus âgés ou les plus fragiles. The Scotsman révèle que Tommy Wright, le manager du club, a appelé un abonné de plus de 70 ans, pour vérifier s’il allait bien. Une idée qui a décidé le club à continuer. Ce sont dorénavant les joueurs qui appelleront leurs supporters pour prendre de leurs nouvelles.

« Nous considérons le club comme un moteur important de la communauté et nous voulions offrir quelque chose pour les supporters, alors que nous traversons ce qui est sans aucun doute une période difficile pour tout le monde, » a déclaré à The Scotsman Gary Henderson, responsable médias du club. « Beaucoup de nos fans âgés feront face à des semaines d’isolement et si un appel téléphonique du manager ou de l’un des joueurs peut les aider à rester positifs, cela en vaut la peine. Dans un premier temps, nous appellerons tous nos détenteurs d’abonnements seniors, mais l’objectif est de toucher éventuellement tous nos détenteurs d’abonnements, selon la durée pendant laquelle nous resterons dans cette situation. Le manager et les joueurs sont entièrement derrière cette initiative et ils aiment aussi discuter de football avec les supporters. »