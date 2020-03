« Temps difficiles, mesures spéciales ». Alors que la Bundesliga est suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, les clubs professionnels se soucient de leur situation économique et risquent de perdre beaucoup. Le Borussia Mönchengladbach s’est exprimé à ce sujet sur son site via son directeur général, Stephan Schippers, et son directeur sportif, Max Eberl.

Pour permettre d’aider financièrement le club et ses employés, les deux hommes ont annoncé une décision très forte. Les joueurs, le staff technique et les dirigeants du club renoncent à une partie de leur salaire. « L’équipe a proposé de renoncer au salaire si cela peut aider le club et les employés. Je suis très fier des garçons. Nous défendons le Borussia, dans les bons comme dans les mauvais moments. Le personnel d’entraîneurs s’est joint à nous, tout comme nos directeurs et directeurs généraux, a expliqué Max Eberl. Une très belle initiative.