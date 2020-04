Avant que la pandémie de coronavirus ne prenne une telle ampleur au Royaume-Uni (plus de 10 000 décès), le Premier ministre, Boris Johnson, avait fait le choix de miser sur l’immunité collective de la population face au virus. Autrement dit, plus les personnes sont infectées, plus la population développera des anticorps contre le Covid-19. Sauf que depuis, le confinement des Britanniques a été instauré alors que Boris Johnson a été contaminé par le coronavirus et admis en soins intensifs avant d’en sortir indemne.

Joey Barton, l’ancien milieu de terrain de l’OM ou encore de Newcastle aujourd’hui entraîneur de Fleetwodd Town (troisième division anglaise) a fustigé, sur son compte Twitter, le comportement du gouvernement britannique ces dernières semaines face à cette crise sanitaire : « on ne peut pas juste ignorer les chiffres et croire que la situation a été correctement gérée dans le pays. On parle de plus de 10 000 personnes qui ont arrêté de respirer à cause d’un leadership catastrophique. C’est inacceptable et ça ne devrait pas être dissimulé ».

We can’t just ignore those numbers and believe it was handled correctly in this country.

That is over 10,000 human beings no longer breathing because of horrendous leadership.

Not acceptable.

Shouldn’t be papered over. https://t.co/5aJ5asGSKr

— Joey Barton (@Joey7Barton) April 13, 2020