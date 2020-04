L’Italie est le premier pays européen à avoir été durement frappé par la pandémie de coronavirus avant l’Espagne et la France notamment. Le monde du football n’a pas été épargné et de nombreux cas ont été à déplorer dans plusieurs écuries transalpines, aussi bien le staff que des joueurs. Paulo Dybala (26 ans) avait été testé positif le 21 mars dernier tout en se voulant rassurant sur son état de santé et celui de sa compagne. La Joya a confirmé cette tendance.

Je vais bien, je vais beaucoup mieux. C’est aussi parce que ça fait longtemps que j’ai été infecté par ma petite amie Oriana. Maintenant, on ne peut rien faire ici, on reste à la maison parce qu’en Italie, on ne peut pas encore sortir. On s’amuse, on trouve des choses à faire. Et nous sommes toujours en train de nous entraîner, a confié l’attaquant de la Juventus dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport. De quoi définitivement rassurer les fans de la Vieille Dame.