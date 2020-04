Le Covid-19 touche toujours de nombreuses personnes à travers la planète et concernant le football, les compétitions ont été stoppées récemment pour une durée indéterminée. Les acteurs du ballon rond multiplient alors les dons pour aider les fondations ou les hôpitaux. Et ce vendredi, via son compte Instagram, l’attaquant du Real Madrid a lancé une vente aux enchères en ligne en collaboration avec adidas.

« Bonjour à tous. Dans ces moments difficiles, avec toute la team adidas, on veut aider en restant chez nous et organiser une vente aux enchères pour la fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France », explique l’avant-centre français dans sa story. Son maillot du Real Madrid, qu’il a lui même signé, a donc été mis aux enchères. L’enchère actuelle s’élève à 720 euros et celle-ci se terminera dans un peu moins de 48 heures.