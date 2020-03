Les deux clubs de Milan sont très actifs dans la lutte contre le coronavirus. Après l’Inter et ses 658 000 euros rassemblés, c’est au tour du Milan AC de se montrer solidaire. Les Rossoneri ont annoncé ce samedi sur leur site officiel avoir amassé 500 000 euros via la collecte de fonds de la Fondazione Milan.

Celle-ci reste encore ouverte et le club milanais appelle la population à « apporter sa contribution pour soutenir ceux qui sont en première ligne de la bataille ». En attendant, le demi-million d’euros sera utilisé pour « acheter d’autres véhicules, équipements et fournitures médicales », a déclaré l’AC Milan dans son communiqué. La Lombardie reste à ce jour la région italienne la plus touchée par le COVID-19 avec 5 400 décès et plus de 37 000 cas confirmés.