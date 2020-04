Il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais a annoncé avoir fait un don de 300 000 euros via OL Fondation. « L’Olympique Lyonnais a souhaité apporter son soutien à tout ce qui est mis en œuvre pour lutter contre cette pandémie qui frappe aujourd’hui la France. Après concertation avec les plus éminents spécialistes ainsi que la Préfecture du Rhône, le club a défini les modalités de sa contribution pour répondre de la façon la plus pragmatique possible aux besoins les plus urgents, en particulier dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. L’Olympique Lyonnais a ainsi décidé par l’intermédiaire de sa Fondation, d’affecter immédiatement à la gestion de cette crise une somme globale de 300 000 euros qui sera répartie sur deux axes essentiels ».

Ce mercredi, le club présidé par Jean-Michel Aulas a annoncé une autre bonne nouvelle. « Dans la continuité des actions mises en place par OL Fondation, nous annonçons aujourd’hui le versement des dons récoltés jusqu’à présent grâce à nos supporters, partenaires et sympathisants aux structures identifiées comme prioritaires dans la réponse à la crise du COVID-19. Ce versement de 120 000 € vient s’ajouter au soutien initial de l’Olympique Lyonnais d’un montant de 300 000 €. En effet, avec le soutien de la communauté de l’Olympique Lyonnais, nous pouvons aujourd’hui annoncer le versement immédiat des dons déjà récoltés :

100 000 € supplémentaires pour la recherche aux Hospices Civils de Lyon (HCL), via la Fondation des HCL

20 000 € répartis à parts égales entre la Croix Rouge du Rhône, Habitat et Humanisme, la Banque Alimentaire du Rhône et le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri.

Nous remercions l’ensemble des donateurs, supporters et partenaires, citoyens et entreprises, pour leur mobilisation. La campagne de financement participatif reste ouverte et élargit son soutien vers de nouvelles structures, pour prendre en compte les évolutions de la situation. ».