En cette période de crise sanitaire inédite, les clubs français et européens doivent plus que jamais se serrer la ceinture financièrement. Malgré de gros moyens économiques, l’Olympique Lyonnais doit subir des pertes conséquentes ces dernières semaines. Dans une interview accordée au Progrès, Jean-Michel Aulas précise que les négociations avec les groupes professionnels masculins et féminins de l’OL pour une réduction des salaires, se déroulent dans de bonnes conditions.

« Une grande partie des effectifs est en chômage partiel, on a réduit au maximum nos charges salariales. On discute activement avec les groupes pros masculins et féminins pour trouver des accords allant au-delà du chômage partiel afin de réduire nos charges. On est sur le point d’aboutir positivement avec l’équipe féminine, il reste des choses à valider avec les garçons. Il y a un très bon état d’esprit, ils sont très attentifs à la situation d’OL groupe et à l’état sanitaire du pays, » confie ainsi le président de l’Olympique Lyonnais. Un moindre mal dans ce contexte si particulier...

.