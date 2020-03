Comme les autres entraîneurs de Ligue 1 Conforama, Christophe Galtier a passé une bonne partie de sa conférence de presse à s’exprimer au sujet du coronavirus et de la gestion de son effectif. « Évidemment que c’est un sujet quotidien et que le monde du football n’est pas important par rapport à ce qu’il se passe. On devra se plier aux décisions prises par notre gouvernement. C’est une question de santé et ça passe avant tout. On s’y pliera. C’est dur de commenter cela. Sur un plan personnel, j’accepterai les décisions qui vont être prises par notre gouvernement et les ministères. Rien n’est plus important que la santé. Je peux comprendre et je suis dans ce cas-là, je m’inquiète pour tout le monde ». Puis il a ajouté : « on a notre docteur et notre staff médical qui sont vigilants le matin sur la prise d’informations au niveau des joueurs et de tout le monde. On a peu d’échanges, on fait très attention ente nous. On suit les recommandations de l’OMS. On essaye de ne pas être trop proche, de se désinfecter, de se laver les mains, de ne pas se faire la bise ou se serrer la main. Il y a beaucoup de discussions au sujet de la trêve internationale. Je viens de voir que certaines sélections ne vont pas se déplacer. Nous sommes concernés avec le Portugal et la Croatie avec nos joueurs. On verra ce qu’il se passe, ainsi que pour la France. Il y a beaucoup d’échanges dans le vestiaire concernant ça. On fait en sorte de faire très attention à appliquer les conseils d’hygiène. On s’entraîne de manière normale ».

Alors qu’en Liga la compétition est à l’arrêt pour au moins deux semaines, en L1 les matches se joueront à huis clos. Galtier a indiqué à ce sujet : « ça n’a plus de sens. Mais je le disais avant, rien n’est plus important que la santé. On se pliera aux décisions prises et je suis convaincu qu’il va y avoir des décisions importantes. On est sur un problème de santé mondiale et le football ne représente rien à l’échelle mondiale. On voit ce qu’il se passe en Europe, pour des pays frontaliers, je ne vois pas comment ça ne va pas déboucher sur des décisions fortes de notre côté ». Ce n’est pas encore le cas du côté des joueurs, qui s’interrogent malgré tout. « C’est sûr que ça va arriver chez nous dans notre football. Il va y avoir des prises de position des acteurs. Les joueurs en parlent entre eux, mais il n’y a pas de prise de position ». Affaire à suivre...