Alors que le championnat de football chinois devait reprendre ses droits le 22 février, l’épidémie de coronavirus sévissant dans le pays depuis la fin du mois de décembre 2019 a tout chamboulé et a provoqué la suspension de la Chinese Super League jusqu’à nouvel ordre. Et pendant que l’Europe est au début d’une crise sanitaire d’une grande ampleur, la situation revient peu à peu à la normale dans l’empire du Milieu, là où tout a commencé.

A en croire Wild East Football, la fédération chinoise de football envisagerait de reprendre petit à petit ses activités et de démarrer son championnat le 18 avril. Reste à voir si cette information du média anglophone spécialisé se confirmera dans les prochains jours, alors que les joueurs des équipes locales, comme ceux de Bruno Génésio (Beijing Guoan), ont été disséminés un peu partout en Europe. Toute personne arrivant sur le territoire chinois devra rester en quarantaine pendant une durée de 15 jours, comme imposé par les autorités en Chine, où le Covid-19 a tué 3 226 personnes.

CFA is looking to restart CSL on 18 April, according to sources.

