Joueur du LA Galaxy depuis janvier, Javier "Chicharito" Hernandez, 31 ans, a profité du confinement pour se livrer dans la presse mexicaine. Passé par Manchester United, le Real Madrid, le Bayer Leverkusen ou West Ham, l’international mexicain a déclaré ne pas souffrir financièrement de cet arrêt soudain du football mondial en raison de la pandémie de coronavirus. « J’ai la chance d’avoir pu mettre de l’argent de côté et je continue à le faire. Aujourd’hui, je peux m’arrêter un moment et je ne m’inquiète pas de mon train de vie, de mon quotidien, » a-t-il déclaré, avant de poursuivre, conscient du fossé qui sépare le footballeur du personnel soignant, en première ligne depuis l’apparition du COVID-19.

« J’espère que la vie reprendra son cours ou même que notre réalité sera améliorée, j’espère que tous ceux qui sont à des niveaux extrêmement élevés pourront en tirer des enseignements et qu’il y aura moins d’inégalités à tous les niveaux. C’est incroyable que je sois si bien payé pour faire du sport et que les gens qui essaient de trouver le remède contre quelque chose qui paralyse le monde ne gagnent rien, économiquement parlant, » a-t-il déclaré dans une interview accordée au quotidien mexicain Medio Tiempo. « L’isolement est la meilleure des collaborations, j’ai l’impression de faire quelque chose pour aider les gens, le monde, pour essayer d’aplatir la courbe et d’en sortir », a-t-il ensuite ajouté.