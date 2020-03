Avec la pandémie de coronavirus, le football est lui aussi touché et les clubs doivent prendre des mesures exceptionnelles. Plusieurs formations ont tout simplement décidé de passer en chômage partiel, comme le FC Barcelone par exemple, alors que certaines ont dû licencier certains joueurs. La semaine dernière, on apprenait par exemple que le président du FC Sion avait licencié neuf joueurs. Mais en coulisses, la FIFPro (La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels) veille au grain. La fédération qui s’occupe des joueurs a publié un communiqué ce vendredi pour faire une petite piqûre de rappel aux clubs.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait qu’un nombre important de clubs, dans plus d’une demi-douzaine de pays, ont commencé à licencier immédiatement des joueurs ou à réduire unilatéralement leurs salaires. Nous invitons les clubs qui connaissent des difficultés financières à court terme à rencontrer les syndicats nationaux de joueurs afin de négocier des arrangements équitables et proportionnés qui respectent leurs obligations légales et tiennent compte de manière égale des intérêts de l’employeur et de l’employé. En cette période de crise sociale aussi importante, des solutions doivent être trouvées avec la contribution de chacun. La plupart des joueurs de football qui ne font pas partie des plus grandes ligues mondiales gagnent un salaire égal ou inférieur au revenu national moyen et seraient gravement touchés par les baisses de salaire », explique notamment la FIFPro dans son communiqué.