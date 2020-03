En Espagne, on veut tout faire pour que le reste du championnat soit joué. Javier Tebas l’a déjà fait savoir, et le futur vainqueur de la Liga remportera le titre sur le terrain. Hors de question pour les dirigeants de la ligue de prendre en compte le classement actuel pour décider du champion. Et la Cadena COPE dévoile de nouvelles informations sur les intentions du championnat espagnol. On apprend notamment que la Liga souhaite que tous les matchs soient rattrapés.

Et ce, même s’ils doivent tous se jouer à huis clos. Au mieux, la Liga estime qu’un retour à la compétition pourrait se produire fin avril, mais elle a déjà un plan établi en cas de reprise en mai ou en juin. Une décision motivée probablement par les nombreuses pertes financières que causerait une annulation complète du championnat.