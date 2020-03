L’épidémie de coronavirus continue de frapper dans le monde et les dons se multiplient ces derniers jours. En Serie A, les clubs et les joueurs ont réalisé de beaux gestes par exemple, et la sélection allemande a décidé, elle, ce mercredi de faire un joli don. À travers un message publié sur ses réseaux sociaux, comme Twitter, la Mannschaft a décidé d’offrir 2,5 millions d’euros pour lutter contre la propagation du Covid-19.

« Le monde du football s’est arrêté - la santé des gens et la lutte contre ce virus sont sans contestation, la priorité numéro un à l’heure actuelle. Nous sommes conscients que pour beaucoup d’entre vous, les choses ne doivent pas s’arrêter et doivent continuer. Nous avons tous vu l’effort et l’engagement dont vous avez fait preuve, la façon dont vous vous êtes soutenus et aidés les uns les autres - dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les supermarchés et dans votre communauté, d’un voisin à l’autre, c’est inspirant ! Cette démonstration de solidarité n’a jamais été aussi importante, et nous voulons, en tant qu’équipe, faire notre part pour aider. C’est pourquoi nous avons décidé de faire un don de 2,5 millions d’euros à la cause pour l’aider immédiatement. Chaque geste et chaque offre d’aide comptent. C’est à nous tous de faire la différence. Restez en bonne santé et prenez soin de vous et des autres », vient d’expliquer la sélection dirigée par Joachim Lôw.