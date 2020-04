Le football est à l’arrêt depuis plusieurs semaines en raison de l’épidémie de coronavirus. Et si les grandes instances du football mondial et européen, mais également les ligues nationales, tentent de trouver des solutions une fois que les compétitions pourront reprendre, les joueurs se maintiennent en forme, tout en multipliant les dons et les initiatives pour certains.

Ce jeudi, Marca relaye une information dévoilée par le Conseil municipal d’Igualada qui indique que son équipe de football, le FC Igualada, va affronter le FC Barcelone lors d’un match caritatif afin de récolter des fonds utilisés pour la lutte contre le coronavirus. Cette rencontre amicale se jouera à l’Estadio Municipal de Les Comes quand les conditions seront réunies. La date n’est donc pas encore connue.