Face à la crise sanitaire du coronavirus, le monde du football essaie de trouver des solutions pour que les pertes financières soient moindres. Et dans de nombreux cas, il n’existe pas d’autre solution que la baisse des salaires. Et c’est ce que les géants de Bundesliga s’apprêtent à faire.

Bild révèle en effet que des réunions entre joueurs et dirigeants se sont tenues au Borussia Dortmund et au Bayern Munich. Et selon le média allemand, Marsupiaux et Munichois sont disposés à consentir une baisse de 20% sur leur salaire.