Mario Balotelli monte au créneau. L’attaquant italien de Brescia s’est opposé au maintien des matches de Serie A via plusieurs stories sur Instagram. « Et pourquoi tout ça ? Pour divertir quelqu’un ? Ou pour ne pas faire perdre d’argent ? Arrêtez de rigoler, reprenez-vous ! On ne rigole pas avec la santé », a-t-il notamment écrit.

Pas convaincu par le choix du gouvernement de laisser les rencontres du championnat italien se disputer à huis clos jusqu’au 3 avril, l’ancien de l’OM et de Nice a également ajouté : « Arrêtez de m’écrire des conneries comme : mais vous êtes protégés ! Qu’est-ce que ça change de jouer ou non ? À huis clos, il ne vous arrivera rien ! Ce sont seulement des conneries. » Une réponse, aussi, aux supporters. Pour rappel, Super Mario s’était déjà exprimé sur ce sujet il y a quelques jours : « J’AIME LE FOOTBALL PLUS QUE VOUS, mais jouer signifie voyager en bus, en train, en avion, dormir à l’hôtel, entrer en contact avec d’autres personnes en dehors de votre club. Je ne vois déjà pas mes enfants en raison de ce satané coronavirus parce que, comme vous le savez, ils vivent en Lombardie. C’est déjà angoissant et triste pour moi. »