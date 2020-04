Le monde du football n’a pas hésité à se mobiliser contre le coronavirus. Ainsi, les clubs de Ligue 1 sont venus en aide aux autorités et aux soignants, via des dons d’argent, de matériel, ou la mise à disposition de certaines infrastructures pour les malades ou le corps médical, comme l’a fait l’Olympique de Marseille.

Et comme l’explique l’Equipe, les entraîneurs des équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 ont aussi décidé de mettre la main à la poche de leur côté, s’organisant via l’application Whatsapp. 130.000€ ont ainsi été récoltés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C’est Thomas Tuchel qui a donné la plus grosse somme, toujours selon le média.