Alors que le coronavirus s’étend sur le territoire européen, les joueurs de foot font preuve de charité et participent financièrement à l’effort de guerre pour luter contre la maladie. Après Leon Goretzka et Joshua Kimmich, qui ont lancé la plateforme « We kick Corona » (nous combattons le coronavirus), sur laquelle ils ont fait un don d’1 M€, c’est aujourd’hui un autre joueur du Bayern Munich qui a fourni son aide financière.

Robert Lewandowski et sa femme Anna ont à leur tour fait don d’un million d’euros, rapporte Bild.« Nous sommes tous conscients de la situation difficile qui nous entoure. Aujourd’hui, nous jouons tous en équipe. Soyons forts dans ce combat. Si nous pouvons aider quelqu’un, faisons-le. Cette situation affecte chacun d’entre nous, nous vous demandons donc de suivre les instructions et d’écouter ceux qui savent. Faites preuve de responsabilité ! Nous allons bientôt reprendre notre vie normale. Nous sommes ensemble dans cette situation et nous la traversons ensemble, » a déclaré le couple au journal allemand.