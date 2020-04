Président du Bayern Munich depuis six mois, Herbert Hainer ne vit pas le mandat le plus calme. Le dirigeant doit gérer la crise provoquée par la pandémie de coronavirus et a décidé de s’exprimer par l’intérmédiaire du site officiel du club. Il a notamment évoqué le mercato estival et il estime que la situation sera compliquée, et ce pour tous les clubs.

« Bien que les prévisions fiables soient difficiles, comme je l’ai dit, il est évident qu’il y aura des changements. Je suis d’accord avec Uli Hoeneß lorsqu’il suppose que les montants de transfert diminueront. C’est logique : si le revenu baisse, il y a moins d’argent au total. Et compte tenu de l’impact économique de la crise de Corona sur la vie quotidienne des gens, des millions de dollars sont encore moins justifiables qu’ils ne l’étaient déjà. »