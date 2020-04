Le Paris Saint-Germain s’est montré très actif dans la lutte contre le COVID-19 à travers plusieurs actions de générosité. Et dernièrement, le club parisien a tenu à soutenir notamment le personnel soignant via plusieurs messages qui ornent la façade du Parc des Princes. « Merci et courage à toutes les personnes mobilisées - Paris avec vous », peut-on lire sur l’un d’entre eux.

L’inscription « Tous Unis », associée au logo de l’AP-HP vient rappeler le don de 200 000 euros réalisé par le club aux hôpitaux parisiens. Le visuel « #PSGengagé » renvoie lui vers la campagne de fonds créée par le club de la capitale au profit de l’AP-HP, du Secours populaire français et d’Action contre la faim. Enfin, « #Restezchezvous » vient souligner l’action que chaque citoyen doit respecter pour freiner la pandémie. Un beau geste que l’OM a également réalisé à l’Orange Vélodrome.