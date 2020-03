Face à la situation d’urgence sanitaire que connaît la France, de nombreuses personnalités du ballon rond prennent la parole. Yacine Adli (19 ans) s’est également exprimé. Cependant le ton n’était pas le même pour le jeune élément des Girondins de Bordeaux. Touché de près par le coronavirus, le joueur formé au PSG a demandé à la population de respecter le confinement imposé par le gouvernement.

« Depuis avant-hier, mon meilleur ami est en soins intensifs. Et hier, un proche de la famille perdait son père. C’est pour quoi, c’est avec un vif intérêt pour la cause que je vous demande de rester chez vous. Ça doit être vu comme une opportunité pour chacun et non pas comme une punition », a-t-il sèchement annoncé sur son compte Instagram. Le milieu de terrain a également eu des mots très élogieux envers le personnel médical. Une fois encore, restez chez vous. Grâce à ce geste, vous pouvez sauver des vies !