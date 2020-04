Dans cette lutte contre le coronavirus, de nombreuses initiatives ont été lancées pour soutenir les plus démunis et pour contribuer à la recherche médicale. L’UASF (Union des agents sportifs français), présidée par Stéphane Canard, invite les agents, joueurs, joueuses, entraîneurs et bien d’autres à participer à une cagnotte en ligne lancée sur le site Leetchi.

« Les fonds récoltés seront destinés à la Fondation Abée Pierre, pour venir en aide aux personnes sans abris/domicile, et à la Fondation Méditerranée Infection, pour contribuer à la recherche médicale », peut-on lire sur l’intitulé de la cagnotte Leetchi disponible ici.