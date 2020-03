Après un important don pour lutter contre le COVID-19, le Real Madrid s’apprête désormais à fournir du matériel médical aux hôpitaux. Sergio Ramos, capitaine des Merengues et également ambassadeur de l’UNICEF, s’est exprimé à ce sujet dans l’émission de télévision « El Hormiguero » sur Antena 3.

« Je suis ambassadeur de l’UNICEF et, à travers eux, nous avons fait quelque chose pour aider. L’UNICEF s’est engagé à apporter des fournitures médicales aux hôpitaux et le matériel arrive vendredi. Nous avons apporté une contribution importante et tous mes collègues et le club ont participé avec l’UNICEF. Nous devons tous aider », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Marca. L’Espagne est le 2e pays le plus touché par le coronavirus (40 000 cas et près de 3 000 décès) après l’Italie et dans cette triste période, « le football est secondaire » comme l’ajoute Sergio Ramos.