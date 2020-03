Après l’Eredivisie et la Keuken Kampioen Divisie, Ligues 1 et 2 locales, suspendues jusqu’au 31 mars, la fédération de football des Pays-Bas a également annoncé l’annulation des matches amicaux de la sélection oranje prévus en mars contre l’Espagne et les États-Unis.

À noter que la KNVB précise que les matches des équipes nationales de jeunes, des U17 aux U19, seront également annulés et invite tout le football amateur à prendre des dispositions similaires.