Valence est l’un des foyers du coronavirus en Espagne, et c’est en partie à cause du football. Des supporters du club che sont notamment revenus de Milan avec le virus, suite au match entre leur équipe et l’Atalanta en Lombardie le 19 février dernier. Et voilà que plusieurs rencontres de Dani Parejo et de ses coéquipiers vont être jouées à huis clos.

Alavés - Valence (vendredi soir) en Liga, et Valence - Atalanta, en Ligue des Champions la semaine prochaine, seront ainsi joués sans spectateurs. Le ministre de la Santé espagnol Salvador Illa a aussi recommandé que Séville-Roma et Getafe-Inter soient joués à huis clos.