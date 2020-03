En France, les mesures de confinement imposées par le Gouvernement dans le cadre de la pandémie de coronavirus ont provoqué le chaos dans les supermarchés. Les Français se sont en effet rués en masse dans les magasins afin de faire des provisions par peur de manquer, alors même que les fournisseurs les approvisionnent normalement et qu’aucune pénurie n’est prévue. La situation en Angleterre n’est pas encore similaire à celle de la France, mais cela ne saurait tarder alors que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a annoncé vendredi la fermeture de tous les lieux de rassemblement.

Les supermarchés outre-Manche sont d’ores et déjà pris d’assaut. Dans cette optique, les stadiers de Liverpool, qui, d’ordinaire travaillent dans les travées d’Anfield, sont prêts à aider les grandes surfaces et les épiceries à gérer l’afflux de clients. C’est le directeur exécutif des Reds qui a relayé cette offre dimanche sur son compte Twitter : « ils sont clairement les meilleurs dans ce genre de travail et seraient ravis de vous aider de la manière que vous jugeriez appropriée (et sûre) dans vos locaux. Contactez-moi en privé pour que je vous mette en relation », peut-on notamment lire sur le compte de Peter Moore.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2

— Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020