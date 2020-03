Ce matin, La Liga a annoncé la suspension de son championnat. « Vu les circonstances de ce matin, en rapport avec la mise en quarantaine décidée par le Real Madrid, et face aux possibles cas positifs chez d’autres joueurs, dans d’autres clubs, La Liga considère que les circonstances ont été établies pour la mise en place de la phase suivante du protocole contre le COVI-19. En conséquence, et en accord avec les mesures prévues par le décret Royal 664/1997 du 12 mai, la suspension pour au moins les deux prochaines journées (de championnat) est actée. Cette décision sera réévaluée après la fin de la mise en quarantaine appliquée dans certains clubs ».

Président de la RFEF (Fédération Espagnole de Foot), Luis Rubiales a communiqué après cette décision forte. « Dans cette période difficile, il est très bon que nous donnions cette image d’union dans le football espagnol. Nous avons été en contact constant avec les organisations internationales, l’UEFA et la FIFA, avec tout le football espagnol et le Conseil supérieur des sports afin que la coordination soit totale. La santé des gens et l’intégrité des compétitions passent avant tout ».Ce dernier a aussi indiqué : « Nous allons travailler à tous les scénarios qui peuvent se produire (...) Le 25 mars, nous réévaluerons la situation et ce sera le moment de prendre de nouvelles décisions ». À ce moment-là, on en saura un peu plus sur la reprise ou non du championnat.