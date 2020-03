L’épidémie de coronavirus sévit chaque jour un peu plus dans le monde et les conséquences se font de plus en plus pesantes sur la planète football. Alors que le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre Valence et l’Atalanta Bergame se disputera à huis clos, la préfecture de police de Paris a annoncé, ce lundi, que le match entre le PSG et le BvB se disputera également sans supporters au Parc des Princes.

En Espagne, la rencontre opposant le FC Barcelone à Naples (1-1 à l’aller au San Paolo), programmée le mercredi 18 mars, est également menacée d’un huis clos, selon les informations de L’Esportiu. Mundo Deportivo précise que les Blaugranas attendent de recevoir des informations des autorités compétentes dans les prochains jours et qu’aucune décision n’est à ce jour arrêtée. Lundi matin, le bilan du Covid-19 dans la péninsule ibérique faisait état de 17 morts parmi les 674 cas contaminés par le virus.