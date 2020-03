Le coronavirus est au centre de toutes les préoccupations et les personnels soignants dans le monde entier sont en première ligne pour combattre l’épidémie. De nombreux gestes de générosité sont réalisés pour les remercier et les soutenir dans cette période difficile. C’est également le cas dans le monde du ballon rond à l’image de Liverpool.

Dans un court métrage de 4 minutes, les stars des Reds ont adressé aux soignants des mots très chaleureux. « Avec le staff et tous les joueurs, nous voulons vous dire merci à toutes les merveilleuses personnes qui travaillent dans les services de santé. Ce que vous faites est incroyable », a notamment déclaré Jürgen Klopp. Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Alisson ou encore James Milner, l’ensemble de l’effectif des Reds a honoré les soignants. « Vous êtes nos héros », s’est exprimé le capitaine Jordan Henderson. Une vidéo qui en touchera plus d’un.

To all the health care workers around the world.

A little message from us to you... pic.twitter.com/1EuwvAdSSa

— Liverpool FC (@LFC) March 26, 2020