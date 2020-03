A l’instar de la majorité de ses voisins européens, la Grèce a pris la décision, le week-end dernier, de mettre à l’arrêt son championnat de football professionnel en raison de la pandémie de coronavirus qui ne cesse de se propager en Europe. L’Olympiakos de Mathieu Valbuena (35 ans) faisait alors cavalier seul en tête et comptait 7 longueurs d’avance sur son dauphin, le PAOK Salonique. Interrogé par La Provence, l’ancien joueur de l’OM s’est confié sur son nouveau quotidien dans la cité hellène.

« Il n’y a pas de confinement, mais le gouvernement a serré la vis dès le début en fermant les écoles notamment. Il n’y a pas eu de retard à l’allumage. Seuls les banques, les pharmacies et les supermarchés sont ouverts, il n’y a personne dans les rues. Les restaurants, par exemple, sont fermés depuis le milieu de la semaine dernière. Il n’y a rien d’autre ouvert. On (les joueurs) ne s’entraîne pas, on fait des programmes chez nous. On devait reprendre aujourd’hui (hier), puis les dirigeants ont prolongé jusqu’à demain (aujourd’hui). Il faut être patient », a lâché Mathieu Valbuena dans les colonnes du quotidien régional. Lundi, le bilan en Grèce faisait état de 331 personnes contaminées par le Covid-19, dont 4 morts.