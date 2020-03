Alors que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a décrété le 23 mars un confinement de la population du Royaume-Uni pour les trois prochaines semaines au minimum pour lutter contre la pandémie de coronavirus, l’inquiétude grandit autour du football anglais. La presse anglaise nous apprenait ce samedi matin que les joueurs vont être obligés d’accepter des baisses de salaires et qu’ils ne veulent pas refouler les pelouses de Premier League tant que la pandémie de coronavirus ne sera pas endiguée.

Le Guardian explique à son tour, ce samedi, que la Premier League est prête à accepter l’inévitable et dire aux joueurs de stopper leurs entraînements individuels alors que les doutes subsistent sur la reprise de la saison, actuellement suspendue jusqu’au 30 avril. Les clubs ont envoyé des programmes à leurs joueurs, confinés chez eux, afin qu’ils puissent rester en forme à la maison en vue de la reprise du championnat d’Angleterre. Pour rappel, tous les centres d’entraînement ont été fermés outre-Manche. De quoi se rapprocher un peu plus de l’idée d’une saison blanche, qui priverait notamment Liverpool d’un titre de champion qui leur tend les bras et les attend depuis 30 ans ?