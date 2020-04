Pour tenter de stopper la propagation du Covid-19, le gouvernement a placé la population en confinement depuis plusieurs semaines, et ce au moins jusqu’au 11 mai. Le monde du football n’est pas épargné et les compétitions ont elles été stoppées. Comme les entreprises de l’Hexagone, les clubs français doivent donc faire face à une crise financière inattendue. Certains ont alors opté pour le chômage partiel alors que les joueurs ont eux, pour la pluopart, baissé leur salaire.

Mais toutes ses mesures ne suffisent pas forcément. Et comme l’affirme L’Équipe ce jeudi, plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2 se sont tournés vers les prêts garantis par l’État, le PGE, pour ne pas sombrer encore plus. Le quotidien sportif explique que le Dijon FCO a été l’un des premiers à avoir fait la demande, suivi ensuite par exemple de l’AS Saint-Etienne ou encore du Paris FC. Le Paris SG, lui, ne s’est pas encore tourné vers cette solution.