Aux alentours de 22h30 ce jeudi, la Premier League a expliqué à travers un communiqué que les matches prévus ce week-end allaient se jouer, et ce malgré l’épidémie de coronavirus. Mais il y a quelques minutes, Arsenal a annoncé que son entraîneur Mikel Arteta avait été testé positif au coronavirus, ce qui change beaucoup de choses...

Du coup, la Premier League va peut-être changer d’avis. « La Ligue va convoquer une réunion d’urgence demain matin concernant les prochains matches après que Mikel Arteta ait été testé positif au COVID-19 », explique désormais celle-ci dans un autre communiqué. Finalement, le championnat anglais pourrait donc à son tour être suspendu.

The Premier League will convene an emergency club meeting tomorrow morning regarding fixtures after Mikel Arteta tested positive for COVID-19

Statement : https://t.co/ofi5DhIQZM pic.twitter.com/RmnxRHXooz

