Depuis plusieurs jours, le coronavirus se propage de plus en plus dans le monde. Du coup, la Ligue de Football Professionnel a décidé de suspendre les championnats, à savoir la Ligue 1 et la Ligue 2. Si certaines équipes comme l’Olympique de Marseille ont décidé de poursuivre les entraînements dès la semaine prochaine, d’autres ont choisi l’inverse.

Les joueurs du Stade Rennais, que ce soit les professionnels ou ceux du centre de formation, ont été renvoyés chez eux ce vendredi, comme expliqué par le club dans un communiqué. La reprise des Rennais est prévue pour le 23 mars, mais tout dépendra des dernières nouvelles autour du Covid-19. Et selon Ouest-France, des consignes ont été données aux joueurs en attendant, comme respecter un programme spécial pour rester en forme, ou encore prendre sa température et la transmettre au staff chaque jour.