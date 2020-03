Pour lutter contre la pandémie de coronavirus, les footballeurs n’hésitent pas à faire des dons aux hôpitaux. Après de multiples gestes de solidarité, c’est au tour de Toby Alderweireld de se montrer généreux.

Le défenseur de Tottenham a annoncé sur son compte Twitter qu’il va faire don de dizaines de tablettes électroniques aux malades pour rester en contact avec leurs proches. L’international belge (96 sélections) invite également tout ce qui le peuvent a aider les hôpitaux ou les personnes touchées par le virus pour surmonter la pandémie.

Whoever can help, please help ! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone pic.twitter.com/MOCNNVLMWR

— Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) March 22, 2020