À l’heure où les scénarios se multiplient concernant la reprise des championnats et des coupes d’Europe, l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, a indiqué sur son site officiel qu’une nouvelle réunion du comité exécutif se tiendra le jeudi 23 avril prochain.

« Une séance d’information pour les associations membres aura lieu le 21 avril. Le Comité exécutif de l’UEFA se réunira par vidéoconférence jeudi 23 avril pour faire le point de la situation et discuter des derniers développements concernant l’impact de la pandémie de coronavirus sur le football européen. Cette séance fera suite à une séance d’information à l’intention des secrétaires généraux des 55 associations membres de l’UEFA, qui aura lieu le mardi 21 avril. Ces séances examineront les développements qui concernent les compétitions nationales et les compétitions européennes. De plus amples informations seront communiquées, si nécessaire, après la séance du Comité exécutif. »