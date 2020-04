Alors que le monde du football se montre de plus en plus solidaire dans la lutte contre le coronavirus, avec des dons de nombreux acteurs du ballon rond (clubs, joueurs, anciens joueurs, etc), les jeux vidéo servent aussi à récolter des fonds. En Espagne, la Liga avait ainsi organisé un tournoi FIFA 20 où chaque équipe était représentée par un joueur. C’est le Real Madrid, contrôlé par Marco Asensio, qui l’avait emporté. 140 000€ avaient été gagnés par les dons mis en place sur la plateforme Twitch.

Et cette fois, un tournoi d’une plus grande ampleur va être organisé par EA Sports, l’éditeur du célèbre jeu de football. Là aussi, plusieurs joueurs vont représenter des équipes européennes, et on sait par exemple que Vinicius Junior défendra le Real Madrid alors que João Félix en fera de même pour l’Atlético. En France, le PSG (représenté par Juan Bernat), l’OM (Saîf-Eddine Khaoui) et l’OL (Bruno Guimarães) participeront. Le million d’euros symbolique promis au vainqueur par EA sera reversé au fonds Global Giving dans la lutte contre le coronavirus.