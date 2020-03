A l’instar des autres pays, le football professionel en Angleterre a baissé le rideau en raison de la pandémie de coronavirus. Une décision prise par la FA (Fédération anglaise de football) vendredi mais prise trop tard selon Wayne Rooney. La légende de Manchester United, désormais à Derby County (Championship), a critiqué la FA sur le fait d’avoir pris autant de temps pour suspendre ses compétitions.

« Le reste du sport : le tennis, la Formule 1, le rugby, le golf ou encore le football dans d’autres pays fermaient leurs portes et on nous disait de continuer. Jusque-là, on avait presque l’impression que les footballeurs en Angleterre étaient traités comme des cobayes », a déclaré l’ancien Red Devil dans des propos rapportés par Sky Sports. Comme beaucoup de sportifs, il s’est réjoui de la suspension des championnats face au coronavirus. « Dans ce cas, le football doit venir en deuxième position. C’est juste un sport. » Les compétitions anglaises devraient reprendre le 3 avril si la situation ne s’aggrave pas, ce qui est peu probable.