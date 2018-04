Depuis le départ de Marc Wilmots en novembre dernier après la non qualification de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, Ibrahim Kamara a pris les rênes de la sélection nationale et a dirigé les dernières rencontres des Eléphants devant la Moldavie (2-1) et le Togo (2-2) fin mars. Un site internet ivoirien nommé « linfodrome.com » a relevé que la fédération ivoirienne de football avait choisi le Néerlandais Frank De Boer comme prochain sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

La fédération a répondu à cette rumeur sur son site officiel. « Selon le site internet ivoirien linfodrome.com, la FIF s’apprêterait à nommer le Néerlandais Frank de Boer à la tête des Eléphants de Côte d’Ivoire. Il n’en est rien. Ce n’est un secret pour personne, la FIF doit trouver un Sélectionneur pour les Eléphants en remplacement de Marc Wilmots, libéré le 15 novembre 2017. La Fédération s’y atèle et communiquera en temps voulu, le nom du nouveau sélectionneur », a indiqué le Vice-Président de la FIF.