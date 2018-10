Le deuxième tour de la Coupe d’Allemagne se poursuit ce soir. Si le Bayern Munich s’est qualifié la veille, le Borussia Dortmund a dû batailler face à l’Union Berlin. L’équipe de Lucien Favre a pourtant ouvert le score via Christian Pulisic (40e) avant de se faire rejoindre sur un but de Sebastian Polter (63e). Maximilian Philipp a ensuite pensé donner un avantage définitif aux siens (73e) avant que Sebastian Polter emmène tout ce beau monde en prolongation (88e). À la toute fin du temps réglementaire, Marvin Friedrich a été expulsé sans incidence (118e). Finalement, Marco Reus a donné la victoire aux Marsupiauxs sur penalty (120e).

Descendu en deuxième division, le FC Cologne conserve néanmoins un groupe de qualité et ça s’est vu face à Schalke 04. Les Geißböcke (Boucs) ont emmené le club basé à Geselkirchen aux tirs au but avant de s’incliner (1-1 ; 6-5). Dans les autres rencontres, le Werder Brême a fait morde la poussière au modeste club du Weiche Flensburg qui évolue en quatrième division allemande (5-1) tandis que Nuremberg a éliminé Rostock aux tirs au but (2-2 ; 4-2).

Les résultats du début de soirée :

Cologne (D2) 1-1 (5-6) Schalke 04 (D1) : Cordoba (43e) pour Cologne ; Nabil Bentaleb (88e sp) pour Schalke 04

Weiche Flensburg (D4) 1-5 Werder Brême (D1) : Santos (27e) pour Flensburg ; Pizarro (8e), Kainz (37e), Klaassen (44e sp) et Harnik (76e et 80e) pour le Werder

Hansa Rostock (D3) 2-2 (2-4 aux TAB) Nuremberg (D1) : Breier (35e) et Hildebrandt (94e) pour Rostock ; Zrelak (90e) et Martinez (103e) pour Nuremberg

Dortmund (D1) 3-2 Union Berlin (D2) : Pulisic (40e), Philipp (73e) et Reus (120e) pour Dortmund ; Polter (63e et 88e) pour Berlin