Suite et fin des quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Pour rappel, le Bayern Munich et la formation de 4e division, Saarbrucken, ont validé hier leur ticket our le dernier carré après leur victoire respective sur Schalke 04 et Düsseldorf. Ce mercredi, ils ont été rejoints en début de soirée par le Bayer Leverlusen, vainqueur 3-1 de l’Union Berlin.

Il ne restait plus qu’un ticket à distribuer et il se jouait entre l’Eintracht Francfort et le Werder Brême. Eh bien ce sont les hôtes du jour qui se sont qualifiés sur le score de 2 buts à 0, grâce à des réalisations signées David Abraham et Daichi Kamada.