Hier soir, le Bayern Munich et Saarbrucken ont obtenu les deux premiers tickets pour le dernier carré de la Coupe d’Allemagne. En attendant la rencontre entre Francfort et le Werder Brême ce soir à 20h45, le Bayer Leverkusen accueillait l’Union Berlin. Le club de la capitale a parfaitement assumé son rôle d’outsider et a ouvert le score peu avant la pause via Marcus Ingvartsen (39e).

En deuxième période, le défenseur Christopher Lenz a reçu deux cartons jaunes (71e) et a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique. Le Bayer Leverkusen a alors inversé la donne avec des buts de Karim Bellarabi (72e), Charles Aranguiz (86e) et Moussa Diaby (90e +2). Trois buts synonymes de victoire 3-1 et donc de qualification.