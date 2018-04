Le Bayern Munich disputait ce soir sa demi-finale de Coupe d’Allemagne face au Bayer Leverkusen. Et les Bavarois n’ont pas eu de sentiments pour leur rival du soir, s’imposant sur le lourd score de 6-2.

Après dix minutes de jeu déjà, les troupes de Jupp Heynckes menaient 2-0 grâce à des réalisations de Javi Martinez et de Robert Lewandowski. Lars Bender égalisait au quart d’heure de jeu, mais le Bayern allait dérouler en deuxième période, avec un doublé de Thomas Müller (52e, 64e) et un but de Thiago Alcantara (61e). Leon Bailey réduisait l’écart, mais Müller signait un triplé (79e). Le Bayern file donc en finale où il affrontera le vainqueur de la demie de demain entre Schalke et l’Eintracht Francfort.