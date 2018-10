Le deuxième tour de Coupe d’Allemagne débute ce soir. Plus tôt, Wolfsbourg et le Hertha Berlin ont obtenu leur billet. Le Bayern vient de les imiter en s’imposant dans la douleur contre Rödinghausen (2-1). Sandro Wagner a ouvert le score (8e) puis Thomas Müller a doublé la mise sur penalty (13e). Malgré un but de Meyer en seconde période (49e), le Rekordmeister rejoint les huitièmes de finale.

Hambourg a fait le travail contre le SV Wehen (2-0). Enfin, Heidenheim a facilement éliminé Sandhausen sur le score de 3-0. Augsbourg et Mayence sont actuellement en train de se départager lors des prolongations. Il y a eu 2-2 lors des 90 premières minutes.

Les matches de 21h :

Heidenheim 3-0 Sandhausen : Schnatterer (8e sp) et Dovedan (20e et 86e) pour Heidenheim

Rödinghausen 1-2 Bayern Munich : Meyer (49e) pour Rödinghausen ; Wagner (8e) et Müller (13e sp) pour le Bayern.

Wehen Wiesbaden 0-2 Hambourg SV : Lasogga (20e et 51e) pour Hambourg