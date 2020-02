Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe d’Allemagne a eu lieu en ce début de soirée. Celui-ci a offert de belles affiches avec notamment un choc entre Schalke 04 et le Bayern Munich. Ces deux équipes ont bataillé au tour précédent pour venir à bout du Hertha Berlin (3-2) et d’Hoffenheim (4-3).

Les deux rencontres de Bundesliga entre Schalke 04 et Bayern Munich ont déjà eu lieu et se sont soldés par deux victoires du Rekordmeister (3-0 et 5-0). Le tirage offre aussi un duel entre le Bayer Leverkusen et l’Union Berlin ainsi qu’un affiche entre l’Eintracht Francfort et le Werder Brême. Enfin, le 1.FC Sarrebruck qui évolue en D4 Allemande accueillera le Fortuna Düsseldorf.

Les quarts de finale :

Bayer Leverkusen - Union Berlin

Schalke 04 - Bayern Munich

Eintracht Francfort - Werder Brême

1.FC Sarrebruck (D4) - Fortuna Düsseldorf