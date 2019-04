Après la qualification du Bayern Munich quelques instants plus tôt, Schalke 04 et le Werder Brême s’affrontaient ce mercredi soir dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Sur la pelouse de la Veltins Arena, les visiteurs se sont imposés 2-0. Et tout s’est joué en deuxième période dans cette rencontre.

À la 65e minute, Rashica débloquait la situation pour le Werder Brême, et Klaassen doublait la mise quelques minutes plus tard (72e). En fin de match, Sahin était expulsé suite à un deuxième avertissement mais Schalke 04 ne revenait pas. L’équipe de Florian Kohfeldt jouera donc les demi-finales de la compétition.